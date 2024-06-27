الطريق إلى النهائي.. مواعيد مباريات دور الـ16 في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حُسم موقف جميع المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وتأهل إلى دور الـ16 كل من:

المجموعة الأولى، ألمانيا، سويسرا

المجموعة الثانية، إسبانيا، إيطاليا

المجموعة الثالثة، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا (أفضل ثالث)

المجموعة الرابعة، النمسا، فرنسا، هولندا (أفضل ثالث)

المجموعة الخامسة، رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا (أفضل ثالث)

المجموعة السادسة، البرتغال، تركيا، جورجيا (أفضل ثالث)

مباريات دور الـ16 في اليورو

يتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى طريقين، وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالآتي:

-الطريق الأول:

إسبانيا - جورجيا، 30 يونيو

ألمانيا - الدنمارك، 29 يونيو

ويلتقي في ربع نهائي يورو 2024، الفائز من المباراتين السابقتين.

البرتغال - سلوفينيا، 1 يوليو

فرنسا - بلجيكا، 1 يوليو

وينطلق الأمر نفسه على هاتين المباراتين، ومن بين تلك المباريات، يصعد منتخبين إلى نصف النهائي.

-الطريق الثاني:

رومانيا - هولندا، 2 يوليو

النمسا - تركيا، 2 يوليو

تضم مباراة ربع النهائي الأولى في هذا الطريق، الفائز من المباراتين السابقتين.

إنجلترا - سلوفاكيا، 30 يونيو

سويسرا - إيطاليا، 29 يونيو

وينطبق نفس الأمر على هاتين المباراتين في ربع النهائي، فيما يضم نصف النهائي منتخبين من هذا الطريق.