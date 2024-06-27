قرار صادم من الأهلي بشأن مشاركة إمام عاشور وعبدالمنعم في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، رفض الجهاز الفني للفريق، مشاركة الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وحدد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، يوم 5 يوليو المقبل للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل السفر إلى باريس يوم 13 من الشهر ذاته.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن أحد مسؤولي اتحاد الكرة تواصل أمس مع إدارة الأهلي لإقناع الجهاز الفني بتواجد إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم في أولمبياد باريس.

وأوضح المصدر، أن الأهلي تحفظ على الأمر خاصة أن الأولمبياد ليست من ضمن الأجندة الدولية للفيفا، بجانب الحاجة لجهود الثنائي في المنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الأهلي أكدوا أن فريق الكرة خسر لقب الدوري موسم 2020-2021 بعد أن سمح لعدد كبير من لاعبيه بالمشاركة في أولمبياد طوكيو واستكمل الدوري دون أبرز عناصره حينها مثل محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن وغيرهم.

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