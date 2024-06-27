شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يواجه أبطال النسخ الـ9 الأخيرة من بطولة العالم فى الأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة أولمبياد باريس عن وقوع منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا .

حيث يواجه منتخب مصر ابطال النسخ الـ9 الأخيرة من بطولة العالم لكرة الطائرة في اوليمبياد باريس، البرازيل بطل العالم 2002 -2006-2010 ، وايطاليا بطلة العالم 1990_1994_1998_2022، و بولندا بطلة العالم أعوام 2014_2018

-الجدير بالذكر بأن المنتخبات التي تقع مع منتخب مصر في المجموعة الثانية فازت بلقب بطولة العالم 10 مرات وتوجت بـ4 دورات أوليمبية.

وأجريت قرعة أولمبياد باريس في بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.

وضمت باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى : فرنسا و سلوفنيا وكندا و صربيا

المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا و الأرجنتين و المانيا.

يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري .