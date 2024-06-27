شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم على الجونة بهدفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مودرن فيوتشر، في التقدم علي الجونة بهدفين نظيفين خلال أحداث الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين ، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

تقدم لفيوتشر لاعبه علي الفيل في الدقيقة 38 ، وقبل نهاية الشوط الأول سجل جوناثان الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء .

وجاء تشكيل الجونة ..

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد عبدالرسول - كمال أبوالفتوح – أحمد محمود

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح – عبدالجواد تعلب.

خط الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا.

أما تشكيل مودرن فيوتشر ..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، أحمد كباكا، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.

خط الهجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، الحاجي باري، طارق طه، علي ياسر، عمر وائل، أحمد عاطف، خالد رضا، محمد نصير.

ويحتل الجونة، المركز الثالث عشر، بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 7 فوز و10 تعادلات ومثلها هزيمة، أما مودرن فيوتشر فيحل سابعا برصيد 38 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر، حيث حقق تسعة انتصارات و11 تعادل بينما تلقى مرارة الهزيمة في 6 مباريات.