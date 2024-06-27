شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطائرة: مجموعة مصر بالأولمبياد نارية.. وثقتى كبيرة فى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب مصر للرجال وقع في مجموعة نارية بكل المقاييس ، في اولمبياد باريس .

وكشف رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن مصر وقعت في المجموعة الثانية التى تضم بولندا وإيطاليا والبرازيل

والمعروف أن بولندا حالياً تصنيف أول عالم وإيطاليا تحتل المركز الرابع وياتي منتخب البرازيل تصنيف سادس عالمياً.

واضاف المهندس ياسر قمر أن قوة مجموعة مصر ستضع الفراعنة أمام تحدي كبير وأضاف المهندس ياسر قمر أنه على تواصل مستمر مع بعثة المنتخب المتواجد حالياً بمعسكر تدريبي باليابان استعداداً لدورة التحدي بالصين والاستعداد أيضا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وأجريت أمس قرعة أولمبياد باريسفي بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.

ووقع منتخبنا الوطنى ضمن المجموعة الثانية التى تضم بولندا وإيطاليا والبرازيل.

وضمت باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى : فرنسا وسلوفنيا وكندا وصربيا.

المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا والأرجنتين و المانيا.

يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري .

وسافر االثلاثاء الماضي بعثة منتخب الطائرة للرجال إلي اليابان للانتظام في معسكر تدريبي في الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتى الاول من يوليو المقبل استعداداً لدورة التحدي التي ستقام خلال الفترة من ١ وحتى ٨ يوليو المقبل بالصين .



ويعد معسكر اليابان بروفة قوية لفراعنة الطائرة قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية المشاركة في دورة التحدي بالصين ومعسكر اليابان خلال الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتي ٩ يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد مصطفي ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء واحمد عزب ومحمد عادل وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنياً.



وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي .