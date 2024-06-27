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ديربي القناة .. فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الإسماعيلي ، التي تقام لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب  ستاد برج العرب.

ويأتي التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..
حراسة المرمى : محمود جاد  .
الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .
الوسط :  أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري  ، حسين فيصل .
الهجوم : فخر الدين بن يوسف.

بينما جاءت  قائمة البدلاء  كما يلي ..
محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي  ، أحمد شرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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