ديربي القناة .. فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الإسماعيلي ، التي تقام لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد برج العرب.

ويأتي التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..

حراسة المرمى : محمود جاد .

الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .

الوسط : أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري ، حسين فيصل .

الهجوم : فخر الدين بن يوسف.

بينما جاءت قائمة البدلاء كما يلي ..

محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي ، أحمد شرف.