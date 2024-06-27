ديري القناة .. تشكيل الإسماعيلي أمام المصري في لقاء الجولة 28

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.





ويمثل الإسماعيلي في المباراة كل من ..

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد دسوقي ومحمد نصر.

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : في حراسة المرمى كمال السيد ، عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.