"سقط من الدراجة".. لاعب إنجلترا يتعرض للإصابة بعدة جروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض أنتوني جوردون لاعب منتخب إنجلترا، للإصابة بجروح في ذقنه ومعصمه، بعد أن سقط من دراجته أثناء جولة حول معسكر المنتخب في ألمانيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وذكرت الصحيفة أن جوردون يعاني من جرح سئ في ذقنه، بعدما سقط من دراجته، أمس الأربعاء، وظهر مهاجم نيوكاسل بهذا الجرح في تدريب اليوم.

وأضافت أن لاعبي منتخب إنجلترا كانوا في جولة بالدراجات حول مقر تدريبهم، خلال يوم الراحة الذين حصلوا عليها بعد خوض لقاء الجولة الثالثة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة سلوفاكيا، في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من أمم أوروبا "يورو 2024".