مكافأة مالية ضخمة تنتظر منتخب جورجيا بعد التأهل التاريخي بأمم أوروبا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الخميس، أن منتخب جورجيا ينتظر الحصول على مكافأة ضخمة بعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي ببطولة أمم أوروبا، بعدما وعد الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، بتقديم مكافأة مالية إلى المنتخب الجورجي، بعد هذا التأهل التاريخي إلى ثمن نهائي اليورو.

وذكرت صحيفة "بيلد الألمانية"، إن الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، وعد بتقديم مكافأة مالية قدرها 30 مليون لاري جورجي"أي ما يعادل 10 ملايين يورو"، إلى كل أعضاء المنتخب الجورجي بعد الصعود دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أنه في حال تمكن المنتخب الجورجي من تحقيق الفوز، في مباراة دور الـ16 أمام المنتخب الإسباني، سيحصل المنتخب على 10 ملايين يورو أخرى.

واتمت الصحيفة، إن الملياردير الجورجي وجه الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، على هذا التأهل التاريخي.

وكان المنتخب الجورجي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب البرتغال، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، في إطار الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا 2024، لتضمن جورجيا التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها.