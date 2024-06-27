تقارير: ميلان يرغب في التعاقد مع نجم ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن وجود رغبة من قبل نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع النجم المغربي ولاعب ريال مدريد إبراهيم دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ديفينسيا سنترال" الإسبانية اليوم، والتي تهتم بأخبار ريال مدريد، أن النادي الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم المغربي، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب أثناء تواجده في فترة سابقة كمعار مع الفريق الإيطالي.

وأشارت الصحيفة، إن إدارة ميلان الإيطالي ترغب في التعاقد مع إبراهيم دياز خلال الصيف الحالي، في صفقة تبادلية تقضي برحيل الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى ريال مدريد، ولكنها لم تكشف أي تفاصيل مالية أخرى بخصوص هذا الأمر.

واتمت الصحيفة تقريرها، أن تعاقد الفريق الإيطالي مع دياز لن يكون سهلاً، على الرغم من أن ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر مميز، ويضع ضمن اهتماماته النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان.

وخاض إبراهيم دياز خلال الموسم الحالي 44 مباراة رفقة ريال مدريد في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.