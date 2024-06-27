جلسه أخيره لمجلس الزمالك تحدد موقف مباراة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - اتجاه للعب اللقاء

الخميس 27/يونيو/2024 - 07:25 م 6/27/2024 7:25:06 PM

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسه حاليا داخل القلعه البيضاء لتحديد الموقف النهائي بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا المقرره بعد غدا السبت فى الجوله ال٢٨ لبطولة الدوري الممتاز بعد انسحاب الفريق من لقاء القمه فى الجوله السابقه وتوقيع عقوبات عليه تمثلت فى خصم ثلاث نقاط من رصيده واعتباره خاسرا بهدفين نظيفين وتوقيع غرامه ماليه ١٠٠ ألف جنيه.

فى الوقت الذى أعلنت فيه الرابطة الجدول الكامل لمسابقة الدوري مما جعل الزمالك أمام الأمر الواقع وعليه أما أن يستكمل الدوري أو يعلن إنسحابه ويتعرض لعقوبات أخرى قد تصل إلى هبوطه للدرجه الرابعه.

وعلمت بوابة الخليج 365 أن هناك اتجاه للعب مباراة سيراميكا على أن تقوم الرابطه بتسهيل مهمه حصول الزمالك على الرخصه الدوليه ليتمكن من المشاركه فى البطولة الأفريقية الكونفدرالية الموسم المقبل.