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ديربي القناة .. المصري يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق المصري ، الشوط الأول من مواجهته الجارية أمام الإسماعيلي متقدمًا بهدف من دون رد ، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 28 من الدوري.
 


جاء الهدف في الدقيقة 13 عن طريق النيران الصديقة للاعب الإسماعيلي محمد دسوقي.
ومثل الإسماعيلي في الشوط كل من ..
حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد دسوقي ومحمد نصر.
الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.
الهجوم:  نادر فرج وإيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من  : في حراسة المرمى كمال السيد ، عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.

بينما جاء التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..
حراسة المرمى : محمود جاد  .
الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .
الوسط :  أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري  ، حسين فيصل .
الهجوم : فخر الدين بن يوسف.

وجاءت  قائمة البدلاء  كما يلي ..
محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي  ، أحمد شرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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