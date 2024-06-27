ديربي القناة .. المصري يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق المصري ، الشوط الأول من مواجهته الجارية أمام الإسماعيلي متقدمًا بهدف من دون رد ، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 28 من الدوري.
جاء الهدف في الدقيقة 13 عن طريق النيران الصديقة للاعب الإسماعيلي محمد دسوقي.
ومثل الإسماعيلي في الشوط كل من ..
حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد دسوقي ومحمد نصر.
الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.
الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : في حراسة المرمى كمال السيد ، عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.
بينما جاء التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..
حراسة المرمى : محمود جاد .
الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .
الوسط : أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري ، حسين فيصل .
الهجوم : فخر الدين بن يوسف.
وجاءت قائمة البدلاء كما يلي ..
محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي ، أحمد شرف.