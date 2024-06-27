بالعلامة الكاملة.. رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب مصر لناشئي الخماسي الحديث بالعلامة الكاملة إلى نهائي مسابقة الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وشاركت مصر في التصفيات بفريق مكون من 4 لاعبين، حيث صعد الثنائي مازن شعبان ومعتز وائل إلى النهائي من المجموعة الأولى، بعدما حصد كلاهما 1448 نقطة، وتواجد مازن في المركز الثاني للمجموعة فيما جاء معتز بالمركز الثالث.

ومن المجموعة الثانية للتصفيات، تأهل مصطفى أبو عامر للنهائي برصيد 1472 نقطة محتلا المركز الثاني، وفي التصفية الثالثة تواجد محمد شريف في المركز الثاني برصيد 1457 ليضمن تواجده في النهائي.

وتمكن ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث فريدة أبو هاشم وزينة عامر وأميرة قنديل من التأهل إلى نهائي منافسات فردي الناشئات، والمقرر إقامته يوم السبت القادم في الثالثة عثرا، على أن يقام نهائي الناشئين عند السابعة مساء نفس اليوم.

وستقام غدا الجمعة، منافسات البطولة الإفريقية للسيدات والرجال، كما تقام اجتماعات الاتحاد العربي للخماسي الحديث.

يذكر أن مصر تمكنت من التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر ب 1241 نقطة، في أول أيام البطولة.