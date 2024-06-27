شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الإسماعيلى 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أنهى المصرى الشوط الأول متقدماً على الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

افتتح التسجيل للمصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول لنتزع التقدم لأبناء المدينة الباسلة.

تشكيل المصرى

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو باه، حسين فيصل، معتز الزدام، ميدو جابر.

الهجوم: سمير فكري، فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد شحاتة، عمرو موسى، أحمد عيد، عبد الرحيم دغموم، غيلاس قناوي، يوسف الجوهري، محمود حمادة، محمد الشامي، أحمد أشرف".

تشكيل الإسماعيلى

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفي - عماد حمدي - محمد دسوقي - محمد نصر.

الوسط: محمد مخلوف - عمر الساعي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس كمال السيد وبرفقته عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة.