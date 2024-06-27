شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل.. زد يسجل ثنائية بشباك الطلائع فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق زد بقيادة مجدي عبدالعاطي الشوط الأول أمام نظيره طلائع الجيش، متقدما بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، والتي تجرى أحداثها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تقدم زد في الدقيقة العاشرة بعدما أطلق عبد الرحمن البانوبي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ومرت على يمين الحارس لداخل الشباك، وفي الدقيقة 29 سدد مصطفى زيكو من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ومرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

يدخل فريق زد إف سي هذا اللقاء في المركز السادس برصيد 38 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

وضم تشكيل زد كل من: "حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، وفي الوسط: عبدالرحمن البانوبي، بيتر زيلو موتوموسي، أحمد عاطف، مُعط ماجاسا، مصطفى زيكو، وفي الهجوم: أبيل ياليو".

فيما ضم تشكيل الطلائع كالتالي: "حراسة المرمى : محمد شعبان، والدفاع: عمرو طارق- محمد دياب - أحمد متعب- عبدالرحمن زولا، وفي الوسط: فريد شوقي- حميد ماو- كريم طارق- إسلام محارب- محمد هاني، وفي الهجوم: عمر السعيد".

يدير اللقاء تحكيميًا، أحمد جمال حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من وائل شعبان، محمود حسين، مساعدين، محمد يوسف حكمًا رابعًا، محمود ناصف حكمًا للفيديو، ويعاونه محمود وفا.