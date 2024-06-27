شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة زد وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن في مباراة زد و طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، والتي تجرى أحداثها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يدخل فريق زد إف سي هذا اللقاء في المركز السادس برصيد 38 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

وضم تشكيل زد كل من: "حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، وفي الوسط: عبدالرحمن البانوبي، بيتر زيلو موتوموسي، أحمد عاطف، مُعط ماجاسا، مصطفى زيكو، وفي الهجوم: أبيل ياليو".

فيما ضم تشكيل الطلائع كالتالي: "حراسة المرمى : محمد شعبان، والدفاع: عمرو طارق- محمد دياب - أحمد متعب- عبدالرحمن زولا، وفي الوسط: فريد شوقي- حميد ماو- كريم طارق- إسلام محارب- محمد هاني، وفي الهجوم: عمر السعيد".

يدير اللقاء تحكيميًا، أحمد جمال حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من وائل شعبان، محمود حسين، مساعدين، محمد يوسف حكمًا رابعًا، محمود ناصف حكمًا للفيديو، ويعاونه محمود وفا.