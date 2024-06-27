شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات البرنامج التأهيلى لشيكابالا والجزيرى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخاض الجزيري الفقرة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل خوض باقي المران بشكل منفرد من خلال أداء تدريبات بالكرة.

وفي نفس الوقت واصل كلاً من، محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق والمدافع ياسر حمد، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وأدى "شيكابالا" بعض التدريبات التأهيلية بالكرة داخل أرضية الملعب، في حين قام ياسر حمد بالجري في محيط الملعب بجانب المشاركة في الفقرة البدنية مع زملائه في بداية المران.