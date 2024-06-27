شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. محمود علاء ينهى تعاقده مع الزمالك وينتظر عرضا خليجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، واستقر اللاعب بالاتفاق مع الزمالك علي الرحيل في الوقت الحالي.

وتسلم محمود علاء الاستغناء الخاص به من نادي الزمالك، لتنتهي قصة اللاعب مع القلعة البيضاء، وينتظر علاء حسم مصيره في الأيام المقبلة، حيث يمتلك اكثر من عرض من أندية الخليج ومن المنتظر أن يحسم مصيره في الأيام المقبلة.

وانقطع محمود علاء عن المشاركة في تدريبات الزمالك منذ عدة أيام بعدما توصل لاتفاق مع ادارة النادي بالرحيل في نهاية الشهر وعدم الانتظار لنهاية الموسم.