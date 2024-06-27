شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الإسماعيلى ويتساوى مع الأهلى فى المركز الثالث بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق المصرى على الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

سجل هدف المصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول لينتزع الفوز لأبناء المدينة الباسلة أمام الإسماعيلى.

ترتيب المصرى والإسماعيلى في الدورى

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 45 نقطة، متساويا مع الأهلى صاحب نفس الرصيد.

تشكيل المصرى

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو باه، حسين فيصل، معتز الزدام، ميدو جابر.

الهجوم: سمير فكري، فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد شحاتة، عمرو موسى، أحمد عيد، عبد الرحيم دغموم، غيلاس قناوي، يوسف الجوهري، محمود حمادة، محمد الشامي، أحمد أشرف".

تشكيل الإسماعيلى

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفي - عماد حمدي - محمد دسوقي - محمد نصر.

الوسط: محمد مخلوف - عمر الساعي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

وجلس على مقاعد البدلاء الحارس كمال السيد وبرفقته عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.