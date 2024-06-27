شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام رجل مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل التونسي معتز زدام لاعب المصرى البورسعيدى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفاز فريق المصرى على الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

سجل هدف المصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول لينتزع الفوز لأبناء المدينة الباسلة.

ترتيب المصرى والإسماعيلى في الدورى

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى لعب 8 مباريات أقل.