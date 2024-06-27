شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تمنع ناصر منسى من تدريبات الزمالك وتأهيل أحمد حمدى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

تواجد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس، بعد عودته من ألمانيا في وقت سابق ، عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وأدى أحمد حمدي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الموضوع له، بعد الجراحة التي خضع لها في ألمانيا.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على إجراء فحوصات لأحمد حمدي للاطمئنان عليه، خاصة وأن اللاعب بدأ اليوم البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بالشكل الأمثل.

كما حصل ناصر منسي على راحة من التدريبات الجماعية للزمالك وأدى تدريبات تأهيلية وبدنية مع اللاعبين داخل الملعب ، قبل أن يكتفي بهذه الفقرة دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناة اللاعب من إصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وخاض المهاجم مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.