شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أسبوعا لسداد مديونية المشاركة فى الكونفدرالية.

اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أسبوعا لسداد مديونية المشاركة فى الكونفدرالية

أبدى مسئولو اتحاد الكرة مرونة في ملف منح الرخصة الأفريقية لنادى الزمالك، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، في ظل المديونيات التي يعاني منها النادى الأبيض،خاصة أن المعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشترط على الأندية بعدم وجود مستحقات متأخرة عن السداد تجاه اللاعبين والمدربين السابقين أو الحاليين.

تعرف على تطورات البرنامج التأهيلى لشيكابالا والجزيرى في الزمالك

أدى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

رابطة الأندية تخطر الزمالك بأحقية محمد شحاتة في المشاركة بمباراة سيراميكا

أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطاباً إلى الزمالك تخطرهم فيه بأحقية محمد شحاتة بالمشاركة في مباراة سيراميكا المقرر لها بعد غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بعد الانسحاب أمام الأهلي بدوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

رسمياً.. محمود علاء ينهى تعاقده مع الزمالك وينتظر عرضا خليجيا

أنهي محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، واستقر اللاعب بالاتفاق مع الزمالك علي الرحيل في الوقت الحالي.