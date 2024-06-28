شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 23 ميدالية وتفوز ببطولة أفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر للدراجات بلقب بطولة أفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار، بعد تصدر لاعبي الفراعنة ترتيب ميداليات سباقات المضمار، والتي أقيمت اليوم وأمس على مضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة.

وحصد منتخب مصر 23 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، تصدر بها الفراعنة جدول ميداليات بطولة المضمار.

وفي سباقات اليوم فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية لسباق السرعة 200 متر، فيما فاز منتخب نيجيريا بالميدالية الفضية.

وفي سباقات السرعة بمختلف الفئات رجال وسيدات حصد منتخب مصر 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة.

وفي نفس السابقات فاز منتخب كينيا بميدالية ذهبية وأخرى فضية، بجانب ميدالية برونزية مع منتخب موريشيوس، وفاز منتخب المغرب بميدالية ذهبية، وتوج منتخب نيجيريا بميدالية برونزية.

وضمت منافسات أمس وفي سباقات المطاردة الفردية فاز منتخب مصر بـ 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

فيما فاز منتخبا كينيا والمغرب بميدالية ذهبية لكل منهما، وفاز منتخبا نيجيريا وكينيا بميدالية فضية لكل منهما، وتوج منتخبا كينيا والمغرب بميدالية برونزية لكل منهما.

وفي سباق السكراتش فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية، وتوج منتخب كينيا بالميدالية الفضية، وحصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية

من جانبه أشاد الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، بالمستوى القوي لسباقات بطولة المضمار، مشيرا إلى أن قوة المنافسات في هذه السابقات عكست التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات.

وأثنى عزام على فوز لاعبي منتخب مصر بلقب بطولة المضمار، موجها الشكر للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم على ما بذلوه من جهد خلال منافسات سباقات المضمار.