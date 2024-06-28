شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ اللاعبين بخوض مباراة سيراميكا فى الدورى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ مسئولو نادى الزمالك اللاعبين بالاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

وعلم ”الخليج 365” أن الزمالك جدد تأكيداته على اللاعبين بالاستعداد لمواجهة سيراميكا وعدم وجود نية للاعتذار مجددا عن أي مباراة بالدوري.

وكشف مصدر بالزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء اتفقوا بالإجماع على خوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولي الزمالك يرون أن معظم مطالبهم تحققت وأولها الإعلان موعد انتهاء الدورى يوم 18 أغسطس، فضلاً عن إعلان مواعيد المؤجلات وباقى جولات المسابقة.

وأوضح المصدر أن مسئولي الزمالك على قناعة تامة بأنهم قادوا ثورة تصحيح في الكرة المصرية، بسبب جدول الدورى غير المنتظم، فضلاً عن تضامن معظم أندية الدوري معهم في طلباتهم المشروعة.

وأكد المصدر أن مسئولي نادى الزمالك على يقين تام أن الموسم القادم سيكون مختلفاً في كل شيء على مستوى الإدارة والنظام والتخطيط، لافتاً إلى أنهم حققوا ما يريدونه من الصالح العام للكرة المصرية.