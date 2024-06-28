شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. حسام أشرف ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفراد حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 12 هدف عقب إقامة اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 ثلاث مباريات، ضمن أفتتاح الجولة الـ28 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق الجونة نظيره مودرن فيوتشر، بينما التقى فريق طلائع الجيش مع زد إف سى، وواجه المصرى البورسعيدى فريق الإسماعيلى.

المصرى يهزم الإسماعيلى ويتساوى مع الأهلى فى المركز الثالث بدورى nile

فاز فريق المصرى على الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

زد يهزم طلائع الجيش برباعية ويقفز للمركز الرابع فى الدوري المصري

حقق فريق زد بقيادة مجدي عبدالعاطي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، والتي تجرى أحداثها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مودرن فيوتشر يهزم الجونة 2-0 ويقتحم المربع الذهبى للدوري المصري

حقق فريق مودرن فيوتشر، فوزا مثيرا على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"