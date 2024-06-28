شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، موديست يستعد للظهور الأخير بعد إنهاء التعاقد مع الأهلى.

موديست يستعد للظهور الأخير بعد إنهاء التعاقد مع الأهلى

يستعد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي للظهور الأخير مع المارد الأحمر أمام فاركو غداً بالدوري حال دخوله قائمة الفريق لهذه المباراة بعدما أنهى مسئولو النادي إجراءات إنهاء عقد اللاعب بنهاية يونيو الجاري حيث تم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يعلن فتح باب الاختبارات قبل تشكيل فريق الكرة النسائية

يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، عن فتح باب الاختبارات أمام اللاعبات الراغبات، في تمثيل وإرتداء القميص الأحمر، والانضمام لفرق كرة القدم النسائية بالنادي، خلال الموسم الجديد المقرر انطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل.

صفقة الأهلي المحتملة.. مشوار يوسف أيمن مع كرة القدم من 2016 حتي 2024

تفاصيل صغيرة تقرب يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، من ارتداء قميص النادي الأهلي لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع ونجم الشياطين الحمر محمد عبد المنعم.

هل اقترب قندوسى من العودة للأهلى فى الصيف.. وما مصير عروض رحيله؟

اقترب أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا من العودة إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة طوال مدة الإعارة إلى سيراميكا.

كريم الدبيس يستفسر من كولر عن سبب تجميده رغم اجتهاده فى التدريبات

استفسر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي من الجهاز الفني عدم تجميده وابتعاده عن المشاركة في المباريات رغم إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، وعدم وجود بديل يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويلعب في الجبهة اليسرى كمركز أساسي بخلاف الدبيس.