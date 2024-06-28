شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد: العسقلانى يقترب من الأهلي.. والاستقرار على التجديد لمعلول والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم عبد الجواد عن اقتراب النادى الأهلي من التعاقد مع إياد العسقلانى لاعب روستوف الروسى لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى.

وأكد عبد الجواد فى برنامج الهدف الذى يذاع على قناة أون سبورت أن الأهلى يسعى لتدعيم خط الدفاع، بعد الرحيل المتوقع لمحمد عبد المنعم.

وأضاف عبد الجواد أن ملف على معلول اقترب على الانتهاء، خاصة أن الأهلى استقر على التجديد للاعب لمدة موسم واحد، تقديرا للجهود التى قدمها معلول للأهلى خلال السنوات التى لعب فيها للفريق الأحمر. واختتم إبراهيم عبد الجواد أن على معلول من أهم اللاعبين فى الأهلى خلال آخر 10 سنوات.