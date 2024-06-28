الخضري: الزمالك لن يهبط في حال استمرار الإنسحاب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه كان أكثر الداعمين لعدم الزمالك لمباراة الأهلي، لكنه قام بمراجعة حساباته، خصوصا أن الزمالك هو من دفع الفاتورة بمفرده فقط، ولابد أن يعلم الجميع ما هي إيجابيات وسلبيات المعركة التي خاضها المسئولين في الفريق الأبيض.

وقال في برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة ETC: "جماهير الزمالك توجه الأسئلة ماذا استفاد النادي من الانسحاب أمام الأهلي، والفريق الأحمر هو الذي استفاد من عدم خوض اللقاء، قد يكون هناك مكتسبات أهم من المطالب التي صدرت في بيان النادي، والذي تمت صياغته بشكل غير جيد، وكان لابد من مراجعته بشكل أفضل".

وأضاف: "إكمال الزمالك في الانسحاب قد يترتب عليه اصدار قرار بالهبوط وهذا لن يحدث، أو يتم حل مجلس الإدارة، يجب أن تكون النهاية على نفس مستوى الحدث، ولابد من احترام الجماهير وتوضيح كافة الحقائق، لا أجد إجابة بالطبع، هل المكتسبات التي تحققت تساوى ما حدث بعدم خوض لقاء الأهلي، لا أجد بالفعل أي إجابة".

وتابع: "بالتأكيد، اي نادٍ لن يترك أي لاعب للمنتخب الأوليمبي ليست خيانة مطلقًا، لأن كل نادي له مصالحه، خصوصا في ظل امتداد الموسم الكروي، وبطولة الأولمبياد ليست على أجندة الفيفا، لكن المنتخبات أصبحت تأتي في المرتبة الثانية بعد القطبين، ولم يصبح لها ظهيرًا إعلاميا يدافع عنها".

وأكمل: "روجيرو ميكالي كان في اجتماع مع مسئولي اتحاد الكرة بالأمس وطلب بعض اللاعبين، ومن الصعب أن يحصل على أي لاعب كبير في ظل امتداد الدوري الذي لازال مستمرا وما يحدث حتى الآن هو بسبب الاصرار على استمرار دوري الكورونا".

وأشار إلى أن رحيل محمود علاء في الوقت الحالي عن الزمالك أمر خاطئ، وكان يجب الإبقاء عليه لنهاية الموسم، لكنه لاعب جيد وصنع تاريخ داخل النادي.

وابدى الخضري اعتراضه على اقامة مباريات عصرًا في أجواء صعبة مع ارتفاع درجات الحرارة، وستحدث كارثة في حال استمرار اقامة المباريات في هذا التوقيت.