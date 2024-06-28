عبد الناصر زيدان يكشف موقف إقامة لقاء الزمالك وسيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف نادي الزمالك من خوض مباراة سيراميكا ، في إطار منافسات الدوري المصري موسم 2023-2024.

وقال عبد الناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس:" أن فريق كرة القدم بنادي الزمالك في معسكر حاليا، قبل اتخاذ القرار الأخير لإقامة اللقاء من عدمه".

وأضاف، أن موقف الزمالك معقد جدا بسبب استكمال الدوري، خاصة أن هناك اجتماعات جارية، من أجل حسم المشاركة في الدوري أم لا".

وواصل، أن الزمالك يريد ضمانات لاستكمال في الدوري، بسبب أزمة طيب، حيث أن الأمر إذا كان قرار الإيقاف صدر بعد 31 أكتوبر، فإن الزمالك شيشارك في الكونفدرالية، وإذا كان قبل ذلك، فإن الزمالك لن يشارك في الكونفدرالية.

واختتم زيدان تصريحاته، أن الموقف معقدا جدا وأنه على المجلس إصدار قرار نهائي لطمأنة الجمهور.

وكان الزمالك قد رفض خوض مباراة الاهلي في الدوري المصري لعدم تحقيق مطالبه التي حددها لاتحاد الكرة.