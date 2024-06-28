تعرف على حكم مباراة الاهلي ضد فاركو في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي ستدير مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام اليوم الجمعة، الموافق 28 يونيو 2024.

وتنطلق مباراة الاهلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري في تمام الساعة السابعة مساءا على ملعب استاد القاهرة.

اقرأ ايضا..قائمة الاهلي لمباراة فاركو في الدوري.. عودة الشناوي وكهربا وغياب 8 لاعبين

وجاء طاقم حكام مباراة الاهلي وفاركو:

الحكم: نادر قمر الدولة

الحكم المساعد الأول: هشام الدسوقي

الحكم المساعد الثاني: أحمد عادل عبدالفتاح

الحكم الرابع: مصطفى الشهدي

حكم الفار: محمد الحنفي

حكم فار مساعد: مصطفى عطية

وتنطلق مباراة بيراميدز ضد سموحة في تمام الساعة الرابعة عصرا في الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز وسموحة:

الحكم: محمد سلامة

الحكم المساعد الأول: مصطفى حسين

الحكم المساعد الثاني: رجب محمد

الحكم الرابع: السيد منير

حكم الفار: محمود الدسوقي

حكم فار مساعد: أحمد ناجي

وبالنسبة لمباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي تنطلق الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويأتي طاقم حكام المباراة كالتالي:

الحكم: أمين عمر

الحكم المساعد الأول: محمود أبو الرجال

الحكم المساعد الثاني: سامي هلهل

الحكم الرابع: إبراهيم محمد

حكم الفار: عمرو الشناوي

حكم فار مساعد: محمد عزازي