"عودة الشناوي ووسام".. قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية، استعداداً لمواجهة فاركو غداً ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"ّ، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الرباعي، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، مروان عطية ووسام أبو علي، بعد استبعادهم في اللقاء الماضي أمام الداخلية.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمود الزنفلي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست وسام ابو علي.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة من 19 مباراة خاضهم بالدوري المصري حتى الآن.

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