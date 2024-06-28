"دوري مصري وكوبا أمريكا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين ببطولة كوبا أمريكا 2024.

كما تشهد منافسات الدوري المصري اليوم، إقامة ثلاثة مباريات في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي.

الدوري المصري

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس 2".

سموحة ضد بيراميدز.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

الأهلي ضد فاركو.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

كوبا أمريكا

بنما ضد أمريكا.. 1 صباحاً.. "غير منقولة عربياً".

أوروجواي ضد بوليفيا.. 4 صباحاً.. "غير منقولة عربياً".

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