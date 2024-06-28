شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف البنك الأهلى بحثا عن الهروب من شبح الهبوط للمظاليم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي المقاولون العرب مع البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري المصري، في مباراة صعبة نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية والهروب من مناطق الهبوط إلى دوري المحترفين.



ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، ويبحث الخروج من المراكز التي تقود إلى دوري المحترفين والتمسك بأمل البقاء وسط الكبار، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة ويمني النفس في البقاء بالمنطقة الآمنة في جدول المسابقة.



وتقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، حيث طلب نادي المقاولون لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة المقبل تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.

