الكونفدراليه تحدد موقف الزمالك من المشاركه أمام سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحق له طبقا للائحة تجديد رخصته الأفريقية لأنه ليس لديه أي مديونيه واجبة السداد لخالد بوطيب حتي تاريخ ٣١ مارس و ان المديونيه تخص شهر ابريل و لذلك طبقا للائحة يحق له الحصول علي الرخصة.

وقرر مجلس الإدارة أن يكون فى حال انعقاد دائم لتحديد الموقف النهائي بشأن المشاركه في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرره غدا السبت فى الجوله ال٢٨ لبطولة الدوري الممتاز حيث جرت إتصالات مكثفه خلال الساعات الأخيره لتسوية الأزمة الواقعه بين المجلس ورابطة الأنديه برئاسة أحمد دياب خصوصا أن الزمالك أعتذر عن لعب لقاء القمه لعدم تحقيق مطالبه الأربعه التى وردت فى البيان الذى صدر بعد مباراة المصري.

وعلمت الخليج 365 أن المفاوضات التى دارت بين حسين لبيب وأحمد دياب جرت حول تسهيل مهمه الحصول على الرخصه حتى يتسنى للفريق اللعب فى الكونفدراليه بعد التصريح الذى صدر عن رئيس الرابطه فى أحد البرامج أنه فى حال عدم تسديد الزمالك الغرامات الموقعه عليه حتى نهاية يونيه فإنه لن يحق له المشاركه فى البطولة الإفريقيه وهو ماأدي إلى حاله من الخوف والقلق داخل القلعه البيضاء .

وأيد عدد من أعضاء المجلس عودة فريق الكره للمشاركه فى البطوله المحليه فى حال الحصول على الرخصه واقالة رئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة المسابقات حتى يحصل النادى على مكاسب تعزز موقفه أمام الجماهير البيضاء المؤيده للمجلس.

على جانب آخر أرسل وكيل اللاعب السنغالى إبراهيما نداي إلى مجلس الإدارة يمنحه فرصه لمدة أسبوعين للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة ٨٠٠ ألف دولار ويسعى المجلس إلى حل أزمة اللاعب عن طريق تعديل عقده ليبقى الموسم المقبل علي أن يتم تخفيض قيمة العقد إلى النصف ويحصل على ال٨٠٠ ألف دولار لموسمين بدلا من موسم واحد وعلى دفعتين.