الأهلي يفاضل بين 5 أسماء لتدعيم الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين 3 أسماء لتدعيم الدفاع بعد فشل التعاقد مع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الذي انضم بشكل رسمي إلى سانت تروند البلجيكي.

ورشحت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء محمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد بجانب أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي لكولر لمتابعة أدائهم وتقييم مستواهم بجانب الثنائي المحترف خارج مصر عمر فايد مدافع فنربخشة التركي وإياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي.

ومن المقرر أن يقدم كولر تقريراً شاملاً عن اللاعبين الخمسة لاتخاذ قرار نهائي قبل بدء التفاوض الرسمي مع أحدهم على الأقل.

وتبدو أسهم العسقلاني هي الأوفر بشكل مبدئي خاصة أن كولر أبدى في وقت سابق إعجابه باللاعب وقدرته على أداء دور الظهير الأيسر واللعب بقدمه اليسرى بجانب أنه لاعب دولي ومازال سنه صغيرة 20 عاماً.

ويختتم الفريق الأحمر اليوم الخميس تدريباته استعداداً لمواجهة فاركو بالجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

وحرص كولر على إجراء تقسيمة بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء أشبه بالمباراة الودية بعد إلغاء لقاء القمة بانسحاب الزمالك بشكل رسمي.