مدافع الدحيل القطري على أعتاب القلعة الحمراء

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب الأهلي من حسم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم بأحقية الشراء.

وتأتي صفقة يوسف أيمن بعد فشل التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد الذي رحل إلى سانت تروند البلجيكي في الموسم المقبل.

وتلقى الأهلي عرضاً رسمياً من نادي الخلود السعودي لضم أليو ديانج لاعب الوسط في الموسم المقبل وهو ما يتم مناقشته حالياً تمهيداً للموافقة على رحيله حال التوصل لاتفاق مالي.

كولر يفاضل بين 5 أسماء لتدعيم الدفاع

وفي ذات الإطار يفاضل كولر المدير الفني للأهلي بين 3 أسماء لتدعيم الدفاع بعد فشل التعاقد مع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الذي انضم بشكل رسمي إلى سانت تروند البلجيكي.

ورشحت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء محمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد بجانب أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي لكولر لمتابعة أدائهم وتقييم مستواهم بجانب الثنائي المحترف خارج مصر عمر فايد مدافع فنربخشة التركي وإياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي.

ومن المقرر أن يقدم كولر تقريراً شاملاً عن اللاعبين الخمسة لاتخاذ قرار نهائي قبل بدء التفاوض الرسمي مع أحدهم على الأقل.