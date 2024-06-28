شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى انتفاضة فاركو الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الاهلى نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

فاز الاهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري قبل أن يحقق فوز اعتباريا على الزمالك بهدفين دون رد لرفض الفارس الأبيض خوض مباراة القمة فيما فاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة ، ويغيب عن المارد الأحمر في لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو وعمر كمال عبد الواحد للإصابة.

في المقابل، طالب أحمد خطاب المدير الفني لفاركو لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة ايجايبة أمام بطل افريقيا للهروب من شبح الهبوط الذي يلاحقه في الأسابيع الأخيرة متسلحاً بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق البترولى في الجولات الأخيرة للمسابقة.