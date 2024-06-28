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3 مباريات مهمة فى الجولة الـ"28" بالدوري الممتاز اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 28 يونيو 2024 10:30 ص

تستكمل اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة ، بإقامة 3 مباريات تجمع المقاولون العرب مع البنك الأهلى، بينما يستضيف الأهلى منافسه فاركو، ويلاقى سموحة نظيره بيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة الـ"28" لمسابقة الدوري المصري 
 

الجمعة 28 يونيو

المقاولون العرب & البنك الأهلى..4 عصراً

الأهلى & فاركو..7 مساء

سموحة & بيراميدز..7 مساء

السبت 29 يونيو

بلدية المحلة & إنبى ..4 عصراً

الزمالك & سيراميكا ..7 مساء

الاتحاد السكندري & الداخلية..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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