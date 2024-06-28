شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مهمة فى الجولة الـ"28" بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 28 يونيو 2024 10:30 ص
تستكمل اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات تجمع المقاولون العرب مع البنك الأهلى، بينما يستضيف الأهلى منافسه فاركو، ويلاقى سموحة نظيره بيراميدز.مواعيد مباريات الجولة الـ"28" لمسابقة الدوري المصري
الجمعة 28 يونيو
المقاولون العرب & البنك الأهلى..4 عصراً
الأهلى & فاركو..7 مساء
سموحة & بيراميدز..7 مساء
السبت 29 يونيو
بلدية المحلة & إنبى ..4 عصراً
الزمالك & سيراميكا ..7 مساء
الاتحاد السكندري & الداخلية..7 مساءالقناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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