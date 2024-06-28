شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مهمة فى الجولة الـ"28" بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات تجمع المقاولون العرب مع البنك الأهلى، بينما يستضيف الأهلى منافسه فاركو، ويلاقى سموحة نظيره بيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة الـ"28" لمسابقة الدوري المصري

الجمعة 28 يونيو

المقاولون العرب & البنك الأهلى..4 عصراً

الأهلى & فاركو..7 مساء

سموحة & بيراميدز..7 مساء

السبت 29 يونيو

بلدية المحلة & إنبى ..4 عصراً

الزمالك & سيراميكا ..7 مساء

الاتحاد السكندري & الداخلية..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.