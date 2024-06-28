الليلة.. الأهلي يواجه فاركو ويسعى لملاحقة بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلي فيق فاركو، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مواجهة الليلة محتلا المركز الثاني برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مواجهة الأهلي وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وطالب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة.

ويغيب عن المارد الأحمر في لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو وعمر كمال عبد الواحد للإصابة.

على الجانب الآخر، طالب أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة ايجايبة أمام بطل افريقيا للهروب من شبح الهبوط الذي يلاحقه في الأسابيع الأخيرة متسلحاً بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق البترولى في الجولات الأخيرة للمسابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – إمام عاشور – أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا»

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة

من المنتظر أن تنقل المباراة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، ويعلق عليها المعلق الرياضي محمد الكواليني.