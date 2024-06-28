هل يتم تطبيق عقوبات المادة 52 بشأن قرار الزمالك بالانسحاب؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد أنه لم يتم تطبيق عقوبات المادة 52 على نادي الزمالك في حالة عدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

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وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لملعب الشمس، أن الزمالك لن يتم إصدار أي عقوبة عليه من عدم خوض لقاء نادي سيراميكا سوى خصم 3 نقاط.

وأضاف، أنه لن يتم تطبيق عقوبات المادة 52 على نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الزمالك اعتذر عن المباراة وليس المسابقة.

واختتم، أن نادي الزمالك أمام لحظة تاريخية لعدل الكفة المايلة لصالح أندية بعينها، مشيرا إلى أن هذا القرار لصالح الكرة المصرية.