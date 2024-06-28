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بيراميدز يحل ضيفاً ثقيلاً على سموحة الليلة في الدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض مواجهة أمام سموحة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية في إطارمنافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويتصدربيراميدز جدول ترتيب الممتازبرصيد62 نقطة، يليه سموحة في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

وتنطلق صافرة مباراة بيراميدز وسموحة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

وتذاع مباراة بيراميدز وسموحة بشكل حصري عبر قناة “ أون تايم سبورتس” الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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