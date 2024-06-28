ناقد رياضي: الخطيب كان هيبقي"فرحان" لو صدر قرار بإلغاء الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد الرياضي، منتصر الرفاعي أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيكون سعيدا، في حالة صدور قرار بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، وذلك لإراحة اللاعبين.

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وقال منتصر الرفاعي في تصريحات تليفزيونية، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حالة سعادة بالغة، في حالة صدور قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري موسم 2023-2024، معلقا" كان هيبقى مظئطط".

وأضاف، الكابتن محمود الخطيب يتمنى إلغاء الدري، لإراحة اللاعبين، خلال الفترة الحالية، والاستعداد للموسم الجديد.

وأتم تصريحاته متسائلا، لماذا تسمي الرابطة قرار الزمالك الانسحاب، وقرار الأهلي بالانسحاب من الرابطة بالاعتذار؟.