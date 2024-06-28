شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعبا عن الأهلى أمام فاركو فى مباراة اليوم.. أبرزهم تاو ورضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن صفوف الأهلي في مباراة فاركو الليلة كل من بيرسى تاو وعمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة، وحمزة علاء ورضا سليم وكريم الدبيس وكريم نيدفيد وكريستو وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولى لوجهة نظر فنية.

قائمة الأهلي شهدت عودة الرباعي: "محمد الشناوي، مروان عطية، محمد عبد المنعم ووسام أبو علي"، الذين تم استبعادهم من مباراة الداخلية الأخيرة.

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة فاركو كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي

الدفاع: خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

الوسط، مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وإمام عاشور وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد

الهجوم: وسام أبو علي ومحمود كهربا وأنتوني موديست

يُشار إلى أن هذه مباراة فاركو هي الأولى للأهلي منذ مواجهة الداخلية التي أقيمت يوم 21 يونيو الجاري، حيث كان من المفترض أن يلعب مع الزمالك يوم 25 لكن تم إلغاء المباراة لانسحاب الزمالك من القمة.