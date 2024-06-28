شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يغلق ملف استدعاء محمد صلاح للأولمبياد.. ويطلب ضم مرموش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، ملف استدعاء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بعد تمسك ناديه الإنجليزى به.

وفتح مسئولو منتخب مصر الأولمبى خط اتصال مع عمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني للتعرف على موقفه من تمثيل المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد، وهو ما يترقبه ميكالى خلال الساعات المقبلة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي مشاركة اللاعب فى أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي، على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في المباراة الأولى وفاز في المباراة الثانية أمس الثلاثاء، بهدفين باستاد القاهرة.