منتخب الطائرة يواجه اليابان ودياً استعداداً لدورة التحدي بالصين

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة أولى مبارياته الودية مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره منتخب اليابان خلال معسكر الفراعنة الحالي باليابان استعداداً لدورة التحدي بالصين.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في توفير معسكر إعدادي قوي للفراعنة باليابان خلال الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتى الاول من يوليو المقبل يتخلل المعسكر ثلاثة مواجهات وديه مع منتخب اليابان الثاني.

وتم الاتفاق على موعد المواجهات الودية وتقرر أن يخوض منتخب الفراعنة أولي المواجهات مساء اليوم الجمعة بينما تقام الودية الثانية غداً السبت على أن يختتم منتخبنا الوطني المواجهات الودية مع المنتخب الياباني مساء الاحد المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأسباني فيرناندو مونزوا لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر منتخبنا الوطني قبل السفر إلي الصين للمشاركة في دورة التحدي.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب الرجال وقع في مجموعة نارية بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وكشف رئيس اتحاد الطائرة أن مصر وقعت في المجموعة الثانية التى تضم بجانبه كلا من بولندا وإيطاليا والبرازيل.

والمعروف أن بولندا حالياً تصنيف أول عالم وإيطاليا تحتل المركز الرابع ويأتي منتخب البرازيل تصنيف سادس عالمياً.

وأضاف ياسر قمر أن قوة مجموعة مصر ستضع الفراعنة أمام تحدي كبير وأنه على تواصل مستمر مع البعثة المتواجدة حالياً بمعسكر تدريبي باليابان استعداداً لدورة التحدي بالصين .



وأجريت مؤخراً قرعة أولمبياد باريس في بولندا حيث يشارك في المنافسات 12 منتخبا.

ووقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم بولندا وإيطاليا والبرازيل.

وضمت باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى : فرنسا وسلوفنيا وكندا وصربيا.

المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا والأرجنتين والمانيا.

يذكر أن منتخب مصري قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية للمنتخب .

وتضم كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل

وسيف عابد ومحمد مصطفي

ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء وأحمد عزب ومحمد عادل وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب وأحمد سعيد محللًا تقنياً.