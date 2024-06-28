تامر عبد الحميد عن عدم خوض الزمالك للقاء سيراميكا: لن يتم إصدار أي عقوبة سوى "ثلاث نقاط"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك، أن الجميع من جماهير القلعة البيضاء تقف بجانب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب بشأن قرار استكمال مواجهاته في الدوري المصري.

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وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لملعب الشمس، أن مجلس الزمالك يكون صلبا على طاولة المفاوضات، لأن كل من ينتمي للنادي سواء الجماهير أو اللاعبين أو المحليين بشأن قرار عدم استكمال المباريات.

وواصل، أن الزمالك لديه قوة كبيرة في قراره، وأن لن يحدث أي قرار بشأن هبوط الفريق الأبيض للدرجة الرابعة.

واختتم، لن يتم توقيع أي عقوبات للزمالك من قبل المسؤولين سوى خصم 3 نقاط، مشيرا إلى جمهور الأبيض كبيرا ويقف خلف مجلس الزمالك، لتنفيذ مطالبه.