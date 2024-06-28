"كنت بالحج".. نائب رئيس لجنة الحكام يعلق على تعيين الغندور والبنا بعد أزمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، على واقعة تعيين الثنائي أحمد الغندور ومحمد البنا، لتحكيم مباريات من دورة الترقي، عقب أزمة مباراة الزمالك والمصري.

وشهدت مباراة الزمالك والمصري، أحداثا مثيرة للجدل، أبرزها ركلة جزاء سددها أحمد سيد زيزو للزمالك، ارتطمت بالعارضة ثم سقطت، وأثارت خلافا كبيرا حول اجتيازها لخط المرمى من عدمه.

واحتج الزمالك عما حدث، وطالب بالتحقيق مع الغندور والبنا، ولكن أسند لهما مباريات، بعد يومين.

قال فاروق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أعرف الكثير عما حدث لأنني كنت خارج مصر لمدة 12 يوما لأداء الحج وعدت للتو، مهمتي في اللجنة كانت تخص دوري المحترفين بالكامل، وكان بيريرا يستشيرني فيما يخص الدوري الممتاز".

وأضاف: "دورة الترقي تابعة لدوري المحترفين وبالتالي اختيار محمد البنا وأحمد الغندور ضمن اختصاصاتي، ولكني كنت في الخارج بذلك الوقت، ولو كنت هنا لما فعلت ذلك بل أرى ألا يديروا المباريات لأسبوع لحين مرور الأزمة".

وأتم فاروق تصريحاته: "لم أشاهد مباراة المصري والزمالك ولا أعرف ما إن أخطأ الحكام فيها أم لا".