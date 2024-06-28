مفاضلة بين ثنائي الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي ضد فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف النادي الأهلي نظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وفاركو، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل أحداث اللقاء على قناة أون تايم سبورتس.

ومن المتوقع أن يخوض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، محمد هاني، عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد

خط الوسط، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمود كهربا (وسام أبو علي)

ويسعى الأهلي لملاحقة بيراميدز متصدر الدوري المصري، برصيد 62 نقطة، فيما يأتي الأحمر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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