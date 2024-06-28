تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو، المقرر لها مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس.

ويدير مباراة الأهلي وفاركو كل من، نادر قمر حكما للساحة، هشام الدسوقي مساعد أول، أحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثاني، مصطفى الشهدي حكما رابعا، ويأتي على تقنية الفيديو محمد الحنفي ويعاونه مصطفى عطية.

وتضم قائمة الأهلي لخوض مباراة فاركو، كل من:

حراسة المرمى، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

خط الوسط، أليو ديانج، مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم، محمود عبد المنعم "كهربا"، وسام أبو علي، أنتوني موديست.