"الأسطورة بالتصرفات".. ميدو يرد على تصريحات عصام الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تصريحات عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي السابق.

وقال الحضري في تصريحات سابقة عبر قناة إم بي سي مصر، إنه غاضبا من ميدو، بسبب انتقاده له "انتقادات ظالمة"، عقب رحيله عن منتخب مصر الأولمبي، لإرضاء أصدقائه في مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وأضاف الحضري: "أنا كنت قائدا لمنتخب مصر في وجود ميدو وكنت أدعمه، ولم أتوقع منه هذا الهجوم، دون معرفة الحقيقة وكواليس انضمامي إلى تدريب حراس منتخب سوريا".

وعلق ميدو على هذا الحديث، في تصريحات مساء أمس عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وقال: "الأسطورة لا يقول على نفسه هذا اللقب مثلما يفعل الحضري، كلنا نعلم أنه كان أسطورة كحارس مرمى، وأعطى لمنتخب مصر الكثير، لكن الأسطورة الحقيقية يكون بتصرفاته داخل وخارج الملعب".

وأتم ميدو تصريحاته: "يجب على الحضري العمل بشكل أكبر، بدلا من الحديث الدائم عن إنجازات الماضي"